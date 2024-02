Evertons Punktabzug wird reduziert

Der FC Everton kann einen Teilerfolg verbuchen. Wie der Traditionsklub aus Liverpool in einem offiziellen Statement bekanntgibt, wurde der Punktabzug für Verstöße gegen das englische Financial Fairplay von zehn auf sechs Zähler reduziert. Damit belegt Everton nun mit 26 Punkten Platz 15 in der Premier League-Tabelle.

„Wir sind zufrieden, dass unsere Berufung zu einer Reduzierung der Punktestrafe geführt hat“, lassen die Toffees verlauten. Ferner sei man „besonders erfreut über die Entscheidung des Berufungsausschusses, die ursprüngliche Feststellung der Kommission aufzuheben, dass der Klub nicht nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe“.