Für Mauro Lustrinelli dürfte die Luft nach der 1:5-Heimklatsche gegen RB Leipzig dünner werden. Auf Nachfrage von ‚Sky‘, ob er noch der richtige Trainer für Union Berlin sei, antwortete Lustrinelli: „Wenn man das Spiel gesehen hat, schon – nach einer Stunde. Klar, dass ich mich auch über die letzten 20 Minuten frage, das, ja, das kann man nicht einfach akzeptieren.“

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In den letzten 20 Minuten schluckte Union drei Gegentore, es war das sechste sieglose Pflichtspiel in Folge. Lustrinelli, erst im Sommer vom Schweizer Meister FC Thun nach Berlin gekommen, hat einen schwachen Punkteschnitt von 0,83 vorzuweisen. Vor dem Auswärtsspiel gegen Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) steht Union auf dem vorletzten Platz.