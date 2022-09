Köln: Dietz spricht über Traumstart

Florian Dietz hat über seinen unerwartet guten Saisonstart beim 1. FC Köln gesprochen. „Es ist natürlich verrückt und es ist sehr viel passiert in den letzten Wochen“, erzählt der 24-jährige Angreifer in der vereinseigenen Dokumentation ‚24/7 FC‘, „ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass alles so schnell geht. Bundesliga-Spiel, europäisches Spiel und europäisch getroffen, das ist natürlich auch einiges, was man erstmal verarbeiten muss.“

Dietz, der erst im Mai bei den Geißböcken einen Lizenzspielervertrag unterschrieb und zu den Profis hochgezogen wurde, kam bereits in zehn Pflichtspielen zum Einsatz, in sieben davon als Teil der Startelf. Dabei konnte der 1,90 Meter große Rechtsfuß drei Treffer erzielen. Noch im Juli lief Dietz in der Regionalliga West für die zweite Mannschaft der Kölner auf, wie schon in der vergangenen Saison. Über die Zweitvertretung der Domstädter erarbeitete sich der Mittelstürmer mit 13 Treffern in 18 Einsätzen einen Platz im Team von Steffen Baumgart.