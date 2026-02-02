HSV: Einigung bei Soumahoro

Zwischen der AS Saint-Étienne und dem Hamburger SV herrscht Klarheit. Nach FT-Informationen liegt eine Einigung für einen Leihwechsel von Aboubaka Soumahoro vor. Der 20-jährige Innenverteidiger wird zeitnah zum Medizincheck in Frankreich erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Deal integriert ist auch eine Kaufoption. Somit hat Saint-Étienne nach der Saison die Möglichkeit, Soumahoro festzuverpflichten. In Hamburg kam der Youngster nicht häufig zum Einsatz. Lediglich 135 Spielminuten in der Bundesliga kamen in der laufenden Saison zusammen.

Update (13:21 Uhr): Laut der ‚Bild‘ liegt die Kaufoption bei fünf Millionen Euro.