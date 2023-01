Gedikli nach Österreich

Der ehemalige Leverkusener Emrehan Gedikli (19) wechselt per Leihe von Trabzonspor zu Austria Lustenau. Das Sturmtalent soll in der österreichischen Bundesliga Spielpraxis sammeln, um in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in der Süper Lig zu starten.

