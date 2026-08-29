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Bayer gibt Tape ab

von Dominik Sandler - Quelle: RMC Sport
Axel Tape für Bayer Leverkusen @Maxppp

Innenverteidiger Axel Tape wird in der kommenden Saison nicht für Bayer Leverkusen auflaufen. Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, schließt sich der 19-Jährige auf Leihbasis UD Levante an. Beim spanischen Erstligisten sei der Franzose für das Mittelfeld eingeplant.

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Tapes Kernkompetenz liegt eigentlich in der Defensive, er kann sowohl im Zentrum als auch auf der rechten Seite agieren. Als Rechtsverteidiger ist allerdings Guela Doué (23) von Racing Straßburg im Anflug. Unter dem Bayer-Kreuz wird es deshalb zu eng für den Franzosen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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