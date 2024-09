Chelsea: Plötzliche Kehrtwende bei Madueke

Der FC Chelsea stand einem Abgang von Noni Madueke im Sommer kurzzeitig offen gegenüber. Laut ‚CaughtOffside‘ liebäugelten die Blues mit einem Verkauf des 22-Jährigen, ein steiler Formanstieg in den ersten Trainingseinheiten und Spielen unter Enzo Maresca verdeutlichte aber Maduekes Potenzial und Wichtigkeit für die Zukunft der Westlondoner.

Dem Bericht von ‚CaughtOffside‘ zufolge gab es „starkes Interesse“ von Newcastle United am dribbelstarken Rechtsaußen, zu Verhandlungen soll es jedoch nicht gekommen sein. Nach einem guten Saisonstart mit wettbewerbsbergreifend vier Toren in fünf Spielen wurde Madueke kürzlich sogar zum ersten Mal für die englische Nationalmannschaft nominiert und konnte gegen Finnland (2:0) sein Three Lions-Debüt feiern (eine Vorlage).