Barça: 27-Millionen-Angebot für Roque

Vitor Roque zieht Interesse aus seiner Heimat Brasilien auf sich. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, ist Palmeiras auf der Suche nach einem Stürmer und hat ein Angebot in Höhe von 27 Millionen Euro abgegeben. Der 19-Jährige ist noch bis 2031 an den FC Barcelona gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist der brasilianische U20-Nationalspieler (13 Länderspiele) bis zum Sommer an Betis Sevilla verliehen. Es besteht die Option, das Leihgeschäft im Sommer um ein Jahr zu verlängern, zudem haben sich die Andalusier eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro gesichert, die am Ende beider Spielzeiten gezogen werden kann. In der laufenden Saison stehen für Roque wettbewerbsübergreifend sieben Tore und zwei Vorlagen in 27 Spielen zu Buche.