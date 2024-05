Werder-Keeper Dudu vor Abschied

Der dritte Torhüter des SV Werder Bremen, Eduardo Dos Santos Haesler, steht vor einem Abgang im Sommer. Wie ‚liga3-news.de‘ berichtet, soll der Brasilianer zu Drittligist Viktoria Köln als Nachfolger für den aktuellen Stammkeeper Ben Voll wechseln. Der 23-Jährige wird mit einem Wechsel zum SC Paderborn in Verbindung gebracht.

Dos Santos Haesler, auch Dudu genannt, steht seit 2018 bei Werder Bremen unter Vertrag. Bisher kam der 25-Jährige aber nur in der U23 des Klubs zum Einsatz. In dieser Saison blieb er in 15 Einsätzen achtmal ohne Gegentor. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.