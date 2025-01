BVB: Malen für Verhandlungen freigestellt

Der Wechsel von Donyell Malen zu Aston Villa scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Nun hat Borussia Dortmund auch offiziell verkündet, dass der 25-Jährige die Auswärtsreise zum Spiel bei Holstein Kiel (Diensetag, 18:30 Uhr) nicht antritt, da er für „Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt“ wird. Die Villans und der BVB haben über die Transfermodalitäten bereits eine Einigung erzielt.

Der BVB bekommt 25 Millionen Euro für die Dienste des Niederländers, zusätzlich können noch fünf Millionen an Boni anfallen. Durch den Abgang von Malen werden die Personalsorgen für Trainer Nuri Sahin vor dem Gastspiel bei den Störchen nicht kleiner. Auch Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck fehlen den Schwarz-Gelben, Waldemar Anton, Emre Can, Ramy Bensebaini und Alexander Meyer treten zumindest den Weg nach Kiel mit an.