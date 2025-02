Schlüsselspiel für Rose: Leipzig droht der Ausverkauf

Die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Anfang Dezember stand Marco Rose schon einmal unter großem Druck, nach sechs Spielen ohne Sieg befreite sich RB Leipzig aber mit einem starken Auftritt im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (3:0). Demonstrativ feierte das Team die Tore mit seinem Trainer, um Zusammenhalt zu zeigen und dem Coach den Rücken zu stärken.

Keine drei Monate später steht Rose nach einem Sieg aus sechs Partien schon wieder in der Kritik. Torlose Unentschieden gegen Union Berlin und den FC Augsburg, zuletzt ein 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim – zu wenig für die mit Brausemillionen aufgepumpten Sachsen, die auf Rang sechs abgerutscht und damit aus den Champions League-Rängen geflogen sind.

Auch Raum und Openda wechselwillig?

Sollte RB die Top Vier verpassen, hätte das weitreichende Folgen. Der ‚Sport Bild‘ zufolge würde etwa eine Lücke von 40 bis 60 Millionen Euro im Budget klaffen, wodurch Leistungsträger wie Xavi Simons (21), Benjamin Sesko (21) oder Castello Lukeba (22) auf den Markt kommen könnten. Ohnehin sollen mit einem Leistungsträger Einnahmen generiert werden, beim CL-Aus könnten mehrere Spieler betroffen sein. Zudem sollen sich dann auch David Raum (26) und Loïs Openda (25) intensiv mit einem Wechsel beschäftigen.

RB droht also der Ausverkauf. Positiv: Laut ‚Sport Bild‘ beinhaltet kein Vertrag eine etwaige Klausel, die beim Verpassen der Champions League einen günstigen Abgang ermöglichen würde. Somit könnten die Sachsen immerhin ordentlich Kasse machen.

Pokalsieg als Ausweg?

Viel steht auf dem Spiel für Rose und sein Team. In der Bundesliga stehen in den kommenden Wochen die Duelle mit dem FSV Mainz 05, dem SC Freiburg, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach an, diese werden auch über Roses Zukunft entscheiden.

Zunächst aber – um die Parallele zum Dezember abzurunden – können sich die Sachsen im Pokal wieder aus der Krise schießen. Heute (20:45 Uhr) gastiert der VfL Wolfsburg in Leipzig, um sich um das letzte Halbfinal-Ticket zu duellieren. Der Pokalsieg würde sicherlich die Gemüter der Verantwortlichen beruhigen und vielleicht auch den ein oder anderen Leistungsträger eben doch zu einem Verbleib bei RB bewegen.