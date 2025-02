RB: Rose bleiben vier Spiele

Bei RB Leipzig muss Trainer Marco Rose in den nächsten Spielen liefern. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, muss Rose mit seinem Team nach den kommenden vier Ligaspielen auf Rang vier stehen. Sollte das nicht gelingen, droht dem Coach demnach der Rauswurf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Sachsen gehen in die für sie alles entscheidende Phase im Kampf um die Champions League. Die kommenden Gegner heißen FSV Mainz 05, SC Freiburg, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, also größtenteils direkte Konkurrenz. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen steht Rose bereits zum zweiten Mal in dieser Saison massiv in der Kritik, am heutigen Mittwoch (20:45 Uhr) empfangen die Sachsen im Viertelfinale des DFB-Pokals den VfL Wolfsburg.