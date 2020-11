PSG: Mbappé fällt weiter aus

Paris St. Germain muss nach wie vor auf Kylian Mbappé verzichten. Wie ‚RMC‘ berichtet, fällt der Angreifer auch für das Ligaspiel gegen Stade Rennes am kommenden Samstag (21 Uhr) aus. Offen ist noch, ob Nationaltrainer Didier Deshamps den Franzosen heute für die anstehenden drei Länderspiele berufen wird.

Mbappé verpasste bereits die gestrige Champions League-Niederlage bei RB Leipzig (1:2). Der 21-Jährige hatte nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Nantes am Wochenende über Muskelbeschwerden am rechten Ischias geklagt. Mbappé steht in der laufenden Saison bei 14 Scorerpunkten (sieben Tore, sieben Assists) in acht Pflichtspielen.