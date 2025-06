Juve will Sancho-Tausch | Messi vs. PSG

Juve denkt an Tauschgeschäft

Die Zukunft von Jadon Sancho bleibt weiter ungeklärt. Sicher ist nur, dass der Flügelspieler eher früher als später den Abflug bei Manchester United macht. Ein Verkauf ist aber nicht so leicht, da die Red Devils den ehemaligen Dortmunder bei seiner Verpflichtung mit einem üppig dotierten Vertrag ausstatteten. Dennoch versuchen die Verantwortlichen von Juventus Turin ihr Glück. Und laut ‚Gazzetta dello Sport‘ könnten „beide Vereine eine Tauschlösung prüfen“.

Infrage kommen dabei zwei Spieler der Alten Dame. Zum einen Dusan Vlahovic, zum anderen Douglas Luiz. Vlahovic steht in Turin – ebenso wie Sancho in Manchester – nur noch bis 2026 unter Vertrag. Eine Verlängerung ist derzeit wohl ausgeschlossen. Während Sancho sich einen Wechsel nach Italien vorstellen könne, müsse beim Torjäger der Turiner noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ein Wechsel zu United könnte dem Serben der italienischen Tageszeitung zufolge aber „ein zweistelliges Gehalt bescheren, ganz nach seinem Wunsch“.

Schon im Januar zeigte United Interesse an Luiz, ein Transfer erfolgte letztlich noch nicht. Dies könnte sich angesichts der Sancho-Situation aber ändern. Unter Trainer Igor Tudor musste der Brasilianer um jede Einsatzminute kämpfen. Der ‚Gazzetta‘ zufolge wäre es möglich, dass Luiz „Italien verlässt, ohne Spuren zu hinterlassen“. Für ein Tauschgeschäft jeglicher Art müssten allerdings viele Dinge zusammenkommen. Deshalb werden solche Deals auch nur äußerst selten vollzogen.

Messi vor Wiedersehen mit PSG

Beim 2:2 von Inter Miami stahl Luis Suárez allen die Show – auch Geburtstagskind Lionel Messi. Der Uruguayer legte ein Tor vor und erzielte den zweiten Treffer gegen Palmeiras nach einem sehenswerten Sololauf selbst. Am Ende reichte es aber nur zum Remis und für den zweiten Platz in Gruppe A. Somit trifft die Mannschaft um die Ex-Barça-Stars am 29. Juni im Achtelfinale in Atlanta auf Paris St. Germain.

Und hier kommt der ab heute 38-jährige Messi wieder ins Spiel. Erstmals seit seinem Wechsel von PSG nach Miami tritt Argentiniens Weltstar in einem Pflichtspiel gegen seine ehemaligen Kollegen an. Und seit Messi nicht mehr im Team ist, hat sich einiges getan. Vor knapp einem Monat sicherten sich die Pariser mit dem Gewinn der Champions League die Krone im europäischen Spitzenfußball. Doch vielleicht kann Messi seinem alten Arbeitgeber beim Großturnier in den USA doch noch ein Bein stellen.