Fürth entlässt Siewert

Greuther Fürth und Cheftrainer Jan Siewert gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der abstiegsbedrohte Zweitligist offiziell mitteilt, wird der 42-Jährige mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt. Der Klub regele aktuell die Nachfolge und wird zeitnah darüber informieren. U19-Trainer Roberto Hilbert gilt als möglicher Kandidat für die Interimsnachfolge. Siewert hatte erst im November 2024 den Posten beim Kleeblatt übernommen, konnte den kriselnden Klub allerdings nie richtig stabilisieren. Zwei Spieltage vor Saisonschluss rangiert Fürth mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz auf Rang 14.

„Wir haben uns zu dieser schweren Entscheidung entschlossen, um der Mannschaft im Endspurt der Saison einen neuen Impuls zu geben. Jan hat in den letzten Monaten sehr viel Energie bei uns reingesteckt und maßgeblich dabei mitgeholfen, dass wir den Klassenerhalt in der eigenen Hand haben. Leider ist es uns aber in den letzten Wochen nicht gelungen den letzten Schritt zu gehen. Wir danken Jan für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft von Herzen alles Gute“, lässt sich Sportdirektor Stephan Fürstner zitieren.