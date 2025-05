Nächster Trainer-Rauswurf in Liga zwei?

Das große Trainerbeben in der 2. Bundesliga geht offenbar in die nächste Runde. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht Jan Siewert bei Greuther Fürth vor dem Aus. U19-Trainer Roberto Hilbert sei eine Option für die Interimsnachfolge. Der Tabellen-14. verlor am Sonntag mit 0:1 bei Hertha BSC. Es war das achte sieglose Spiel in Serie, auf Relegationsplatz 16 hat Fürth nur noch drei Punkte Vorsprung.

Siewert hatte im November 2024 beim Kleeblatt übernommen. Erst am heutigen Montag gab der 1. FC Köln die Trennung von Gerhard Struber bekannt. Kurz zuvor hatten bereits André Breitenreiter (Hannover 96), Markus Anfang (1. FC Kaiserslautern), Sascha Hildmann (Preußen Münster) und Kees van Wonderen (Schalke 04) ihre Sachen packen müssen.