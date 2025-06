Fürth verpflichtet neuen Stürmer

Die SpVgg Greuther Fürth darf sich auf einen neuen Stürmer freuen. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, wechselt Felix Higl vom SSV Ulm zu den Fürthern. Der 1,94 Meter große Angreifer unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten macht der Klub keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Felix bringt ein Profil mit, das wir so noch nicht im Kader hatten. Mit seiner Größe kann er Bälle gut festmachen, ist technisch versiert, arbeitet aber auch gegen den Ball sehr intensiv“, erklärt Sportdirektor Stephan Fürstner. Der 28-Jährige kam in der abgelaufenen Zweitligasaison auf 29 Einsätze für Ulm, in denen ihm fünf Treffer und zwei Assists gelangen. Beim heutigen Trainingsauftakt der Spielvereinigung wird Higl bereits zur Mannschaft stoßen.