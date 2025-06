Dynamo: Leih-Verstärkung im Anflug

Bei Dynamo Dresden steht ein Transfer ins Haus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Konrad Faber vom FC St. Gallen zum Zweitliga-Aufsteiger wechseln. Dynamo-Coach Thomas Stamm kennt den Rechtsverteidiger noch aus seiner Zeit als Trainer beim SC Freiburg, auch wenn beide Protagonisten zu der Zeit in unterschiedlichen Mannschaften aktiv waren.

Der 27-Jährige wird dem Bericht zufolge zunächst für eine Spielzeit ausgeliehen. Fabers Vertrag in der Schweiz ist noch bis 2027 gültig. In der vergangenen Saison lief er wettbewerbsübergreifend in 39 Pflichtspielen für St. Gallen auf, traf mit seinem Team in der UEFA Conference League unter anderem auf den 1. FC Heidenheim.

Update (15:34 Uhr): Jetzt ist der Deal fix. Dynamo Dresden hat die Verpflichtung über die vereinseigenen Kanäle bekanntgegeben.