KSC findet Weiß-Nachfolger

Der Karlsruher SC hat nach dem Abgang von Max Weiß (21) zum FC Burnley eine neue Nummer eins vorgestellt. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Hans Christian Bernat (24) vom bulgarischen Erstligisten Botev Plovdiv in den Wildpark. Wie lange sich der Däne, der aus der Jugendakademie des dänischen Klubs Odense BK stammt, vertraglich bindet, geben die Badener nicht bekannt.

„Es war uns wichtig, dass wir nach dem Verkauf von Max Weiß schnell eine neue Nummer 1 präsentieren können. Hans Christian passt mit seinem Profil hervorragend in unser Torwartteam. Er ist ehrgeizig, spielstark und bringt eine gute Mentalität mit“, so Geschäftsführer Sport Mario Eggimann. Bernat selbst erklärt: „Der Wechsel nach Deutschland ist ein wichtiger Schritt für mich. Der KSC ist ein traditionsreicher Klub mit klaren Ambitionen und ich freue mich auf die neue Herausforderung in der 2. Bundesliga.“