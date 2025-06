Einigung nah: HSV vor Philippe-Transfer

Der Hamburger SV ist nach zähen Verhandlungen um Wunschangreifer Rayan Philippe deutlich vorangekommen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, befinden sich die Verhandlungen zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig in der finalen Phase. Eine mündliche Einigung über die Ablöse stehe kurz bevor. Noch am heutigen Donnerstag könnte der Deal schriftlich fixiert werden, sobald die letzten Details ausgeräumt sind. Zuletzt war die Ablöseforderung der Braunschweiger von bis zu drei Millionen Euro der große Bremsklotz in den Verhandlungen.

Mit Philippe verliert die Eintracht ihren besten Offensivspieler der vergangenen Jahre (21 Tore, elf Vorlagen in 59 Zweitligaspielen). Entsprechend hofften die Niedersachsen auf zusätzliche und einfach zu erfüllende Bonusvereinbarungen, die Hamburg dagegen etwas anders gestalten wollte. Die Rothosen wollen Philippe noch vor dem Trainingsstart am 2. Juli an Bord holen. Die Ankunft des Franzosen dürfte wohl für den Abgang von Davie Selke (30) sorgen, dessen Vertrag ausläuft.