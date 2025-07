Medien: Bayern bietet für neuen Torwart

Daniel Peretz musste sich in der vergangenen Saison hinter Manuel Neuer (39) und Jonas Urbig (21) einsortieren. Beim FC Bayern besitzt der 24-Jährige noch einen bis 2028 datierten Vertrag, steht aber auf der Verkaufsliste. Die PSV Eindhoven will Peretz verpflichten – für einen Transfer zum amtierenden niederländischen Meister wären rund acht Millionen Euro fällig.

Ersatz haben die Bayern schon an der Angel. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Münchner Hendrik Bonmann von Ludogorets Razgrad aus Bulgarien ins Visier genommen und auch schon ein Ablöse-Angebot eingereicht. Verhandlungen zwischen den Bulgaren und dem deutschen Rekordmeister sollen weiterhin laufen. Wird Peretz an Eindhoven verkauft, will Bayern den Transfer finalisieren.

Für Bonmann wäre es nach drei Jahren im Ausland eine Rückkehr in seine Heimat. Der 31-jährige gebürtige Essener wechselte im Sommer 2024 vom Wolfsberger AC nach Bulgarien.

Seine Jugend hatte der 1,94 Meter große Keeper bei Schalke und Rot-Weiss Essen verbracht. Es folgten Stationen bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund, 1860 München und den Würzburger Kickers, ehe es in 2022 nach Österreich zum Wolfsberger AC zog.