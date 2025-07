Mainz: „Können Nebel nächstes Jahr für 80 Millionen verkaufen“

In der abgelaufenen Saison war Mainz 05 das Überraschungsteam der Saison. Nachdem man lange Zeit sogar auf Champions League-Kurs war, qualifizierten sich die Rheinhessen am Ende für die Conference League. Einen großen Anteil daran hatte auch Paul Nebel, von dem sich die Mainzer in Zukunft eine hohe Ablöse versprechen.

In einer Medienrunde skizzierte Trainer Bo Henriksen sein Wunschszenario für den Mittelfeldspieler: „Es ist sehr wichtig für Paul, noch mehr zu spielen, sich noch ein Jahr hier bei uns weiterzuentwickeln – und dann können wir ihn nächstes Jahr für 80 Millionen verkaufen.“

Bei einem prominenteren Verein wäre der 22-Jährige dem Dänen zufolge noch mehr wert: „Würde er in Stuttgart oder Dortmund spielen, würden die ihn für 100 Millionen verkaufen.“

Ob sich Henriksens Wunsch in die Tat umsetzen lässt, hängt jedoch auch von Nebels Planungen ab. Dessen Vertrag bei den 05ern läuft 2027 aus. Ob Mainz im kommenden Sommer also ein Jahr vor Vertragsende eine solche Summe mit Nebel einnehmen kann, ist zumindest fraglich.