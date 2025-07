HSV: Der Stand bei Poulsen

Der Hamburger SV darf sich Hoffnungen auf die Verpflichtung von Yussuf Poulsen machen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der 31-Jährige nicht gänzlich abgeneigt, RB Leipzig in diesem Sommer zu verlassen. Zwischen dem Angreifer und dem HSV habe es zuletzt einen ersten Kontakt gegeben, die Klubs befinden sich bislang noch nicht im Austausch. Der Aufsteiger befasst sich mit dem 87-maligen dänischen Nationalspieler als Ersatz für Davie Selke (30), der seinen Vertrag nach langen Verhandlungen mit den HSV-Bossen Ende Juni hatte auslaufen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Poulsen soll für die nötige Bundesliga-Erfahrung und mehr Intensität beim offensiven Anlaufen sorgen. RB würde laut ‚Bild‘ für seine Vereinslegende aufgrund des geplanten Umbruchs nur eine schmale Ablöse in Höhe von zwei Millionen kassieren wollen. Schwieriger scheint eine Übereinkunft in Sachen Gehalt. In Leipzig verdient Poulsen bei einem Jahr Restvertragslaufzeit inklusive Boni rund sieben Millionen Euro jährlich, beim HSV hingegen könnte er maximal 1,8 Millionen einstreichen.