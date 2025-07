Leipzig: Neuer Anlauf bei Okafor

Im vergangenen Winter wähnte sich RB Leipzig bereits um einen Stürmer reicher, dann machte der Medizincheck bei der Verpflichtung von Noah Okafor dem Brauseklub einen Strich durch die Rechnung. Doch vom Tisch ist der flexible Offensivspieler vom AC Mailand am Cottaweg nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Fabrizio Romano berichtet, zeigen die Sachsen erneut Interesse am 25-Jährigen. Ob RB Okafor festverpflichten oder nur ausleihen will, ist noch nicht bekannt. Mit Besiktas hat Leipzig aber einen prominenten Nebenbuhler. Die Türken haben bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen, um den Schweizer temporär an den Bosporus zu lotsen.

Statt zu RB zog es Okafor im vergangenen Sommer leihweise zur SSC Neapel. Am Vesuv gewann der Rechtsfuß den Scudetto, kam aber nur zur vier Kurzeinsätzen. Seine besten Leistungen zeigte er bei RB-Schwesterklub Red Bull Salzburg. Kommt es nun doch noch zu einer Rückkehr in den RB-Kosmos?