Mit Kaufoption: RB verleiht Jäkel erneut

Frederik Jäkel soll weiterhin in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln. RB Leipzig verleiht den Innenverteidiger für ein Jahr an Eintracht Braunschweig. Im Anschluss können die Niedersachsen den 24-Jährigen per Kaufoption festverpflichten. Da Jäkels Vertrag in Leipzig nur noch bis 2026 lief, wurde dieser im Vorfeld bis 2027 verlängert.

„Ich freue mich, hier in Braunschweig zu sein und meinen Vertrag unterschrieben zu haben. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und für die Eintracht auf dem Platz zu stehen. Ich will meine Stärken in die Mannschaft einbringen, damit wir eine gute Saison spielen und unsere gemeinsamen Ziele erreichen“, so Jäkel. Die vergangenen beiden Spielzeiten hatte das Eigengewächs der Roten Bullen leihweise bei der SV Elversberg verbracht. Während der Rechtsfuß in der ersten Saison noch 18 Mal zum Einsatz gekommen war, stand er in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur eine Minute auf dem Platz.