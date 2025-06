Hannover holt Taïbi an Bord

Neu-Trainer Christian Titz kann sich über einen neuen Spielmacher bei Hannover 96 freuen. Die Niedersachsen teilen offiziell mit, dass Waniss Taïbi vom französischen Zweitligisten Rodez AF zu den 96ern wechselt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen bis 2029 datierten Vertrag. Darüber hinaus wird dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund einer Million Euro für den Franzosen fällig, der bei Rodez neun Scorerpunkte in 33 Saisonspielen ablieferte.

Unter der Anzeige geht's weiter

96-Geschäftsführer Sport Marcus Mann schwärmt vom bereits elften Sommerneuzugang der 96er: „Waniss ist ein Spieler, der das mitbringt, was im zentralen Mittelfeld erforderlich ist. Er ist sehr ballsicher und extrem laufstark. Er ist ein offensiv denkender Spieler, der sich gern im letzten Drittel einschaltet und in der Lage ist, mit dem Ball am Fuß gegnerische Linien zu überbrücken, die Offensivreihe in Szene zu setzen oder selbst erfolgreich den Torabschluss zu suchen.“