Ex-Dortmunder Toljan nach England?

Jeremy Toljan könnte bei seiner Vereinssuche in England fündig werden. Nach FT-Informationen befassen sich die Wolverhampton Wanderers mit dem 30-Jährigen. Trainer Vítor Pereira sieht Toljan als Wunschlösung für die rechte Abwehrseite. Der Kontakt ist nach FT-Informationen hergestellt. Toljan ist ablösefrei zu haben, sein Vertrag bei der US Sassuolo läuft in wenigen Tagen aus. Mit dem italienischen Zweitligaklub gelang dem Rechtsfuß (34 Saisonspiele, sieben Assists) der direkte Wiederaufstieg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach insgesamt sechs Jahren bei Sassuolo sucht Toljan diesen Sommer jedoch nach einer neuen Herausforderung. Für die Italiener absolvierte der ehemalige Bundesligaprofi (Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim) 171 Pflichtspiele. Neben der Wolves-Option könnte es für Toljan auch in der Serie A weitergehen. Zuletzt existierte eine heißere Spur zum FC Genua, auch in Spanien hat man den gebürtigen Stuttgarter im Blick.