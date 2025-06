Medien: Stuttgart verpflichtet neuen Stürmer

Die Kader der Bundesligisten nehmen nach und nach Form für die kommende Spielzeit an. Auch beim VfB Stuttgart häufen sich Berichte und Gerüchte über Transfers. Ein hochtalentierter Angreifer aus Serbien soll schon in Kürze seine Zelte bei den Schwaben aufschlagen.

Laut ‚Informer‘ ist der Wechsel von Lazar Jovanovic (18) von Roter Stern Belgrad nach Deutschland fast in trockenen Tüchern. Dem Bericht der serbischen Tageszeitung zufolge soll der Deal in den kommenden Tagen eingetütet werden. Sechs Millionen Euro fließen demnach als Ablöse in den Süden Europas.

Für den U21-Nationalspieler ein großer Sprung. In der abgelaufenen Saison war Jovanovic in der Rückrunde innerhalb Belgrads verliehen und lief für den OFK auf. In wettbewerbsübergreifend 20 Profispielen erzielte er sechs Tore und lieferte sechs Assists.