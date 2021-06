EM: Perisic positiv getestet

Ivan Perisic (32) von Inter Mailand wird der kroatischen Nationalmannschaft zu Beginn der K.O.-Runde der Europameisterschaft fehlen. Wie der Verband mitteilt, wurde der ehemalige Außenstürmer des FC Bayern positiv auf das Coronavirus getestet und begibt sich daher in eine zehntägige Quarantäne.

Der Rest des kroatischen Teams sei unterdessen negativ getestet worden, sodass die Austragung des morgigen Achtelfinals gegen Spanien (18 Uhr) nicht in Gefahr sein sollte. Perisic stand in den bisherigen drei Partien des Vizeweltmeister jeweils in der Startelf, erzielte zwei Tore und gab eine Vorlage.

Croatian Football Federation received the results of regular testing for the SARS-CoV-2 virus, which showed that player Ivan Perišić has tested positive for novel coronavirus. Media release: https://t.co/O7E9c1haeO