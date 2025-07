Tottenham scheitert mit 58-Millionen-Angebot

Tottenham Hotspur lässt im Werben um Mohammed Kudus nicht locker. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der Europa League-Sieger für den 24-Jährigen am gestrigen Samstagabend eine Offerte von umgerechnet rund 58 Millionen Euro eingereicht, die von West Ham United allerdings abgelehnt wurde. Die Parteien bleiben aber in Verhandlungen. Laut Fabrizio Romano werden die Spurs in der kommenden Woche ein neues Angebot nachlegen.

Kudus stehe einem Wechsel zu Tottenham sehr offen gegenüber. Der Offensivspieler hat in seinem bis 2028 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel, die bis zum 10. Juli gültig ist und für Premier League-Klubs bei umgerechnet rund 100 Millionen Euro liegt. Diese Summe möchten die Nordlondoner allerdings nicht auf den Tisch legen. Auch der FC Chelsea bekundet weiterhin Interesse am Ghanaer, dem in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen fünf Tore und vier Vorlagen gelangen.