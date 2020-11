M’gladbach - Donetsk: So könnte die Borussia spielen

Borussia Mönchengladbach trifft am heutigen Mittwochabend (18:55 Uhr) am vierten Spieltag der Champions League auf Shakhtar Donetsk. Gerade nach dem 6:0 im Hinspiel ist ein Sieg Pflicht, will man weiterhin beste Karten auf den Einzug ins Achtelfinale haben.

Trainer Marco Rose muss dabei weiterhin auf die Leistungsträger Ramy Bensebaini (Corona) und Jonas Hofmann (Muskelbündelriss) verzichten. Torjäger Alassane Plea dürfte nach überstandener Covid-Erkrankung in den Kader zurückkehren.

So könnte die Borussia spielen