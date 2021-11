Freiburg: Kommt Tempelmann früher zurück?

Lino Tempelmann könnte offenbar vorzeitig zu seinem Stammklub SC Freiburg zurückkehren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beinhaltet die bis 2023 datierte Leihe eine Rückholoption für den kommenden Sommer.

Für Tempelmann hat sich die Leihe in die zweite Liga zum 1. FC Nürnberg voll ausgezahlt. Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt auf 13 Pflichtspieleinsätze, in denen er an fünf Treffern direkt beteiligt war.