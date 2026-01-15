BVB gibt erstes Prates-Angebot ab

Borussia Dortmund hat ein konkretes Transferziel ins Auge gefasst. Auf der Linksverteidiger-Position sieht man beim BVB noch Bedarf und forciert nun offenbar die Verpflichtung von Kauã Prates von Cruzeiro. Wie die brasilianische Medienplattform ‚Central da Toca‘ berichtet, hat der BVB in den vergangenen Tagen bereits ein erstes Angebot für den 17-Jährigen eingereicht. Allerdings liegt die gebotene Summe wohl noch deutlich unter den Vorstellungen des brasilianischen Erstligisten.

Die Schwarz-Gelben wurden bereits im Oktober mit dem Abwehrtalent in Verbindung gebracht. Prates, der auch in der Innenverteidigung agieren kann, besitzt in seinem bis Dezember 2027 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. Eine Summe, die für Dortmund in dieser Höhe kaum zu stemmen sein wird.

Dennoch besteht Hoffnung auf einen Transfer, denn es ist dem Vernehmen nach Prates’ ausdrücklicher Wunsch, zum BVB zu wechseln. Der Brasilianer sieht den Bundesligisten als ideale erste Station im europäischen Fußball.

Cruzeiro gibt sich kämpferisch

Cruzeiros Sportdirektor Joaquim Pinto erweist sich jedoch als zäher Verhandlungspartner: „Wir haben es nicht eilig, zu verkaufen, wir sind nicht darauf aus, zu verkaufen“, stellte er zuletzt klar.

Dennoch deutete er an, dass der Defensivakteur bei einem passenden Angebot gehen darf: „Wenn nun die richtigen Angebote zum richtigen Preis eingehen… und ich hatte bereits Gelegenheit zu sagen, dass wir bereits Angebote erhalten und einige abgelehnt haben. Wir haben bereits Angebote von einem Weltklasse-Klub erhalten, die wir abgelehnt haben, weil wir der Meinung waren, dass sie dem Potenzial des Spielers noch nicht gerecht werden“, erklärte Pinto.