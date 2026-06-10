Nadiem Amiri steht bei der WM in Amerika im Schaufenster. Der deutsche Nationalspieler will sich für einen lukrativen Wechsel in Stellung bringen. Spuren führten zuletzt nach Saudi-Arabien und zu Galatasaray.

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Der Vertrag des Spielmachers bei Mainz 05 läuft noch bis 2028. Die ‚Bild‘ lässt nun aber aufhorchen: Beim Boulevardblatt heißt es, Amiri sei „bei jedem besseren Angebot sofort weg“.

Im Januar 2024 war der heute 29-Jährige von Bayer Leverkusen nach Mainz gewechselt und schlug voll ein. Seine Bilanz bei den Rheinhessen: 82 Pflichtspiele, 26 Tore, 13 Assists und die Rückkehr ins DFB-Team.