Bundesliga
Amiri „sofort weg“?
Nadiem Amiri könnte den FSV Mainz 05 verlassen. Konkrete Spuren gibt es bereits. Erst einmal spielt der DFB-Kicker aber die WM.
@Maxppp
Nadiem Amiri steht bei der WM in Amerika im Schaufenster. Der deutsche Nationalspieler will sich für einen lukrativen Wechsel in Stellung bringen. Spuren führten zuletzt nach Saudi-Arabien und zu Galatasaray.
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Der Vertrag des Spielmachers bei Mainz 05 läuft noch bis 2028. Die ‚Bild‘ lässt nun aber aufhorchen: Beim Boulevardblatt heißt es, Amiri sei „bei jedem besseren Angebot sofort weg“.
Im Januar 2024 war der heute 29-Jährige von Bayer Leverkusen nach Mainz gewechselt und schlug voll ein. Seine Bilanz bei den Rheinhessen: 82 Pflichtspiele, 26 Tore, 13 Assists und die Rückkehr ins DFB-Team.
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