U21: Di Salvos prominente Nachrücker

Die U21-Europameisterschaft findet in diesem Sommer ohne Youssoufa Moukoko (20/Borussia Dortmund) und Tim Lemperle (23/1. FC Köln) statt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist die Tür für das Duo aber noch nicht komplett ins Schloss gefallen. Demnach stehen die beiden Stürmer auf der Nachrückerliste von Bundestrainer Antonio Di Salvo.

Für Moukoko war die Nicht-Nominierung ein herber Schlag, zumal er mit zwölf Treffern in zehn Einsätzen bester Torschütze in der Qualifikation zur Europameisterschaft war und damit maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die Di Salvo-Truppe überhaupt in der Slowakei antreten wird.