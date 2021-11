Werder: Fritz in Zagreb gesichtet

Der SV Werder Bremen hat ein Auge auf Komnen Andric von Dinamo Zagreb geworfen. Laut dem kroatischen ‚Sportske Novosti‘ war Scouting-Chef Clemens Fritz am Sonntag beim Spiel zwischen Dinamo und Lokomotiva Zagreb zugegen, um den 26-jährigen Stürmer zu beobachten. Andric stand über 90 Minuten auf dem Platz, konnte die 0:1-Niederlage seines Klubs aber nicht verhindern.

Der großgewachsene Serbe hat in den vergangenen Wochen bei Dinamo eine sportliche Wiederauferstehung erlebt. Während Andric zu Beginn der Saison völlig außen vor war, präsentierte er sich zuletzt in Topform. Fünf Pflichtspieltore stehen seit Anfang Oktober zu Buche. Werder ziehe nun in Erwägung, ein Angebot für Andric abzugeben.