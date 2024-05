SV Werder: Nächster Nachschlag dank Füllkrug

Der SV Werder Bremen verdient ein weiteres Mal am Weiterkommen von Borussia Dortmund in der Champions League mit. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ fließen durch das Erreichen des Finals 500.000 Euro von Dortmund nach Bremen. Hintergrund ist, dass sich im Zuge des Transfers von Niclas Füllkrug (31) im vergangenen Jahr auf erfolgsabhängige Bonuszahlungen geeinigt wurde.

Als Sockelbetrag wurden 15 Millionen Euro festgelegt. Darüber hinaus wurden maximale Boni in Höhe von 3,25 Millionen vereinbart. Jedes Mal, wenn die Borussia in der Champions League eine Runde weiter kommt, freute man sich an der Weser über eine halbe Million zusätzlich. Die Grün-Weißen profitieren also enorm vom sportlichen Erfolg der Borussia.