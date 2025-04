Medien: Schlotterbeck hat sich entschieden

Nico Schlotterbeck sieht seine Zukunft in schwarz-gelb. Wie aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, hat Borussia Dortmund das klare Signal erhalten, dass der deutsche Nationalspieler seinen Vertrag verlängern wird.

Eckdaten

Laufzeit: Statt bis 2027 soll Schlotterbeck künftig bis 2030 an den BVB gebunden sein.

Gehalt: Es winkt eine Gehaltsverdopplung von fünf auf bis zu zehn Millionen Euro pro Saison.

Zeitplan: Schlotterbeck will laut der ‚Sport Bild‘ erst seinen Meniskusriss auskurieren, ehe er unterschreibt. Fixiert werden soll alles daher erst in der kommenden Saison.

Engländer aus dem Rennen?

In den vergangenen Wochen war Schlotterbeck auch immer wieder bei englischen Klubs gehandelt worden. Der FC Liverpool verlängerte jedoch mit Abwehrchef Virgil van Dijk (33). Die Spur zu Newcastle United scheint nun auch im Sande zu verlaufen. Womöglich schreckt die Teams von der Insel ja auch Schlotterbecks Verletzung ab.

Frische Abwehrkräfte

Unterdessen will Dortmund seine Abwehr bekanntermaßen mit frischem Personal stärken. Die ‚Bild‘ greift in diesem Zusammenhang erneut das Interesse an Ko Itakura (28/Borussia Mönchengladbach) auf. Außerdem ist der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen, dass sich Trainer Niko Kovac zweikampf- und laufstarke „Drecksäcke“ für die Defensive wünscht.