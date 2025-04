BVB: Tullberg steigt auf

Mike Tullberg wird künftig bei Borussia Dortmund die U23 trainieren. Wie der BVB mitteilt, unterschreibt der 39-Jährige einen Vertrag über drei Jahre und wird damit künftig voraussichtlich in der 3. Liga an der Seitenlinie stehen, wenn der BVB die Klasse hält. „Mike hat eine tiefe Identifikation mit Borussia Dortmund und mit unserer U19 eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Wir sind froh darüber, ihn weiterhin als Teil unseres Trainerteams zu haben und blicken zuversichtlich auf die kommende Saison“, so Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken.

Damit tritt der Däne die Nachfolge von Jan Zimmermann an, der seit 2023 die Geschicke im Stadion Rote Erde leitet. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll Tullberg, der in dieser Saison zwischenzeitlich interimistisch bei den Profis eingesprungen war, kein Schattentrainer werden, Niko Kovac also nicht bereits als potenzieller Nachfolger im Nacken sitzen. „In den vergangenen Jahren habe ich viele besondere Momente als Trainer bei Borussia Dortmund erlebt und bin absolut motiviert, ab der neuen Saison mit unserer U23 erfolgreich zu arbeiten und die Entwicklung unserer Talente in meiner neuen Position mit zu fördern“, sagt Tullberg zur Verlängerung.