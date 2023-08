Neuer Linksverteidiger: Rogério unterschreibt in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg verpflichtet Rogério von US Sassuolo. Das vermeldet der Bundesligist offiziell. Der brasilianische Linksverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Medienberichten zufolge werden sechs Millionen Euro Ablöse fällig, die erfolgsabhängig um zwei weitere Millionen steigen können.

„Dass wir uns in den vergangenen Wochen nach einem Linksverteidiger umgeschaut haben, war bekannt. Umso mehr freuen wir uns nun darüber, dass wir mit Rogério einen Spieler verpflichten konnten, der genau in unser Profil passt. Rogério hat seine Qualitäten in den vergangenen Jahren in der Serie A konstant unter Beweis gestellt. Er ist technisch stark und bringt ein gehöriges Tempo mit, das uns auf der linken Außenbahn weiterhelfen wird“, so Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Rogério war 2019 für rund sieben Millionen Euro von Juventus Turin zu Sassuolo gewechselt. Dort stand der 25-Jährige insgesamt 156 Mal auf dem Platz. Aus Wolfsburger Sicht hat sich mit der Verpflichtung des Brasilianers die zuletzt angepeilte Verpflichtung von Robin Gosens (29) wohl erledigt.