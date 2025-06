Preisschild enthüllt: Leverkusen denkt an Tomás

Acht Scorerpunkte standen am Ende der vergangenen Spielzeit für Tiago Tomás beim VfL Wolfsburg auf dem Zettel. In 32 Ligaspielen stand der Portugiese für die Wölfe dabei auf dem Rasen – mal von Beginn an, mal von der Bank kommend. Die Leistungen des schnellen Angreifers sind dabei auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben.

Wie ‚Record‘ berichtet und FT bestätigen kann, beschäftigt sich Bayer Leverkusen mit einer möglichen Verpflichtung des 23-Jährigen. Tomás ist eine potenzielle Verstärkung für den Angriff und geriet im Rheinland als Vorgriff auf drohende Abgänge im Sturmzentrum ins Visier. Insbesondere Victor Boniface (24) ist weiterhin ein Abschiedskandidat. Neben Bayer zeigt Atlético Madrid Interesse.

Wolfsburg hofft auf Gewinn

Nach FT-Informationen kann sich der 24-malige U21-Nationalspieler einen Wechsel innerhalb der Bundesliga durchaus vorstellen. Trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags würde sich Tomás mit entsprechenden Offerten beschäftigen. Neben Leverkusen haben auch andere Vereine aus Deutschland angeklopft, konkret wurde es dabei bislang aber noch nicht.

Bei den Wölfen genießt Tomás einen guten Ruf, ist aber keinesfalls unverkäuflich. Obwohl der Rechtsfuß in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro verankert hat, würde Wolfsburg ihn schon für 17 Millionen Euro ziehen lassen, wie FT erfuhr. Zehn Prozent der Ablöse würden an Ex-Klub Sporting gehen, die Niedersachsen hatten 2023 inklusive Boni 10,5 Millionen Euro an die Lissaboner überwiesen.