Drei Klubs wollen Brackelmann

Offenbar haben es Bröndby IF und die NEC Nijmegen auf Calvin Brackelmann abgesehen. Nach ‚Bild‘-Informationen bemühen sich beide Klubs intensiv um die Gunst des Innenverteidigers vom SC Paderborn. Auch der 1. FC Köln ist weiterhin am Linksfuß interessiert.

Zuletzt wurde Brackelmann auch mit dem FC Middlesbrough und dem FC Millwall in Verbindung gebracht. Wohin es den 25-Jährigen am Ende zieht, wird sich in den kommenden Tagen oder Wochen zeigen.