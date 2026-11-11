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Meinung FT-Kurve Bundesliga

BVB: All-in bei Kobel

Gregor Kobel ist seit Jahren eine feste Größe bei Borussia Dortmund. Der BVB muss alles dafür tun, dass das noch lange so bleibt.

von Lukas Weinstock
1 min.
Gregor Kobel 2627 @Maxppp

Vier Leistungsträger möchte Borussia Dortmund in absehbarer Zeit langfristig an den Klub binden. Der Plan sieht vor, die bis 2028 befristeten Verträge von Waldemar Anton (30), Serhou Guirassy (30), Gregor Kobel (28) und Julian Ryerson (28) allesamt zu verlängern. Ein Profi sollte dabei die oberste Priorität haben.

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Die Rede ist von Keeper Kobel, der inzwischen seit mehr als fünf Jahren das Dortmunder Tor hütet. Der Schweizer Nationaltorwart ist aktuell der beste seiner Zunft in der Bundesliga und gehört auch in Europa zur Spitzengruppe. Der Fakt, dass Kobel im Rahmen des diesjährigen Ballon d’Or als bester Torhüter des Jahres zur Wahl stand, verdeutlicht das.

BVB unter Zugzwang

Im Trikot der Borussia ist er bis auf sehr seltene Ausnahmen stets ein sicherer Rückhalt. Über den Zeitraum seines Aufenthalts ist Kobel beim BVB der mit Abstand konstanteste Spieler – weshalb die Schwarz-Gelben eine Verlängerung schnellstmöglich vorantreiben sollten.

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Zumal Kobel durch seine überzeugenden Leistungen bereits das Interesse zahlreicher Topklubs geweckt hat. In der Vergangenheit wurde der 30-fache Nationalspieler mit Real Madrid und Newcastle United in Verbindung gebracht. Zudem sickerte am heutigen Mittwochmorgen durch, dass sich Paris St. Germain regelmäßig nach dem reaktionsstarken Schlussmann erkundigt.

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Welcher Vertrag sollte bei Borussia Dortmund die höchste Priorität haben?
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Gut möglich, dass Dortmund finanziell also an die Grenzen gehen muss, um sich Kobels Dienste langfristig zu sichern. Eine Einigung zwischen den Parteien soll dem Vernehmen nach bis zum Jahresende erzielt werden. Diese sollte der BVB auch mit aller Macht erzwingen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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