Türkei kassiert Trainer-Absage

Arda Turan steht offenbar doch nicht für das Amt als türkischer Nationaltrainer zur Verfügung. Der aktuelle Coach von Shakhtar Donetsk betonte laut türkischen Medien vor dem Champions League-Spiel gegen AEK Athen (Mittwoch, 21 Uhr) mit Blick auf die Gerüchte: „Meine Loyalität gegenüber meinen Spielern und meinem Team ist grenzenlos. Ich hoffe, dass meine Loyalität durch diese Worte deutlich wird.“ Der frühere Nationalspieler war zuletzt als heißester Kandidat auf die Nachfolge des entlassenen Vincenzo Montella gehandelt worden.

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„Es ist eine Ehre, mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht zu werden“, führte Turan aus, „man kann seinem Land auch auf andere Weise dienen, nicht nur, indem man die Flagge trägt. Vielleicht ist es für mich die beste Art, mein Land zu vertreten, wenn ich in der Ukraine am Spielfeldrand weitere Erfahrungen sammle. Ich teile die Träume der Kinder und des Vereins in der Ukraine.“ Die Suche des türkischen Verbands nach einem neuen Übungsleiter geht somit weiter.