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Bundesliga

Klopps Absprache mit Mohya

von Emanuel Schultz - Quelle: Sky
1 min.
Wael Mohya im Trikot der deutschen U21-Nationalelf @Maxppp

Wael Mohya (17) soll die Zeit bei der Nationalmannschaft nutzen, um erste Einblicke in die Abläufe zu bekommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, gab es im Vorfeld eine klare Absprache zwischen dem 17-Jährigen und Trainer Jürgen Klopp: „Im Vorfeld des Lehrgangs gab es eine klare Absprache zwischen Jürgen Klopp und dem Spieler. Das Ziel: Reinschnuppern und die Abläufe kennenlernen.“

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Beim Spiel gegen die Niederlande wird das Gladbacher Juwel zwar erneut nicht im Kader stehen, das hat jedoch nichts mit seinen Trainingsleistungen zu tun. Im Gegenteil: Laut ‚Sky‘ habe sich Mohya „sehr gut geschlagen“ und einen positiven Eindruck bei Klopp hinterlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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