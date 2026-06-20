Sorgen um Raphinha

Brasilien bangt um Unterschiedsspieler Raphinha. Der 29-Jährige musste beim 3:0-Erfolg der Seleção gegen Haiti in der 40. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Allem Anschein nach hat sich der Außenspieler eine Verletzung am rechten hinteren Oberschenkel zugezogen.

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„Wir müssen ihn untersuchen und werden es sehen. Vorerst wissen wir nicht, was passiert ist“, ordnete Trainer Carlo Ancelotti nach dem Spiel ein. Als Tabellenführer vor dem abschließenden Spieltag hat Brasilien sehr gute Chancen auf das Weiterkommen. Ein möglicher Ausfall von Raphinha würde jedoch sehr schwer wiegen.