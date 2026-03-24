Offiziell Major League Soccer

Griezmann-Wechsel endlich fix

von Dominik Schneider
Griezmann 25-26 @Maxppp

Das Kapitel Europa ist für Antoine Griezmann zeitnah beendet. Der 35-jährige Franzose wechselt im Sommer von Atlético Madrid zu Orlando City. Griezmann unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison.

Orlando City SC
ANTOINE GRIEZMANN IS A LION 🦁👑

We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏
Der Weltmeister von 2018 spielte 488 Mal für Atlético, sein Vertrag bei den Rojiblancos wäre 2027 ausgelaufen. Dennoch erlaubt der Klub Griezmann den Wechsel in die USA. Dem Vernehmen nach kassiert der Linksfuß in Orlando künftig zehn Millionen Euro pro Saison.

