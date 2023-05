United: Fortschritte bei Rashford-Gesprächen

Bei Manchester United wachsen die Hoffnungen auf einen Verbleib von Eigengewächs Marcus Rashford. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, machen Gespräche über eine Vertragsverlängerung des Offensivspielers bei den Red Devils gute Fortschritte. Im Sommer geht Rashford in die letzten zwölf Monate seiner Vertragslaufzeit. Der Verbleib des Angreifers, der in der laufenden Spielzeit bereits 29 Tore erzielt hat, besitzt am Old Trafford oberste Priorität. Im Falle einer Verlängerung solle Rashford zum Topverdiener des Klubs aufsteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit streicht Torhüter David de Gea (32) mit einem Wochengehalt von umgerechnet 428.000 Euro am meisten bei United ein. Rashford wollte seinerseits einen möglichen Besitzerwechsel des Klubs abwarten, um den für sich selbst besten Deal zu sichern. Der geplante Anteilsverkauf der Besitzerfamilie Glazer läuft jedoch äußerst schleppend. Die US-Amerikaner erhoffen sich nach wie vor knapp sechs Milliarden Euro. Bisher trat jedoch kein Interessent auf, der die geforderte Summe auf den Tisch legen will. Rashford scheint sich mittlerweile ungeachtet der künftigen Eigentümerverhältnisse mit einem Verbleib in Manchester arrangieren zu können.

Lese-Tipp

Sabitzer: Noch kein Kontakt zu Tuchel