Liverpool: Milner-Gespräche laufen

Jürgen Klopp und der FC Liverpool wollen weiter auf Routinier James Milner setzen. „Es gibt Gespräche. Wie immer kommentieren wir das normalerweise nicht. Aber ja, natürlich – ich bin in Gesprächen mit ihm“, wird der Trainer der Reds von Vereinsmedien zitiert.

Und weiter: „Es besteht keine Chance, dass Millie nächstes Jahr in den Ruhestand geht. Er will unbedingt weiterspielen.“ Vieles spricht also dafür, dass Milner auch in der kommenden Saison noch für seinen langjährigen Arbeitgeber auflaufen wird. Seit 2015 spielt der 36-jährige Mittelfeldspieler in Liverpool.