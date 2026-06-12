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Offiziell Weltmeisterschaft

Australien-Coach verlängert

von Martin Schmitz - Quelle: footballaustralia.com.au
1 min.
Tony Popovic treibt die australische Nationalmannschaft an @Maxppp

Tony Popovic bleibt der australischen Nationalmannschaft erhalten. Wie der Verband der Ozeanier offiziell mitteilt, hat der Cheftrainer seinen Kontrakt bis 2027 verlängert und wird das Team auch beim Asien Cup im kommenden Jahr betreuen. „Die Vertragsverlängerung mit Tony Popovic am Vorabend der FIFA-Weltmeisterschaft ist ein fantastisches Ergebnis. Tony ist ein Weltklasse-Trainer und er hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Ergebnisse zu liefern und gleichzeitig Talente zu fördern“, lässt sich Verbandschef Martin Kugeler zitieren.

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Popovic, der als Spieler selbst 58 Mal für Australien aufgelaufen war, hatte die Nationalmannschaft im September 2024 übernommen und führte das Team zur ersten WM-Teilnahme seit 2014. Dabei erreichte der 52-Jährige in der Qualifikationsphase die zweitlängste Ungeschlagen-Serie der Socceroos.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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